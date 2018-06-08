Главные новости дня – за 60 секунд

Трамп хочет вернуть Россию в G8, На Мураева открыто производство по статье "государственная измена", IKEA ищет партнеров в Украине – новости, которые обсуждали 8 июня.

О России и G7. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств "Большой семерки".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с Трампом, что Россию следует вернуть на встречи в формате G8.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Президент Европейского Совета Дональд Туск также выступает против пересмотра формата G7 и возвращения в него России.

О Мураеве. Генеральная прокуратура открыла производство в отношении народного депутата Евгения Мураева по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".

7 июня бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, в эфире 112.Украина сказал относительно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова дословно следующее: "с точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для одной части населения он является террористом, для националистической части он является героем", отметив, что "время расставит все по местам".

После этого фракции БПП и "Народный фронт" потребовали от СБУ возбудить против Мураева уголовное дело по статье "государственная измена".

Сам Мураев утверждает, что не высказывал личного отношения к Сенцову.

О Сенцове. Министр иностранных дел Канады Фриланд обратилась к России с требованием освободить незаконно удерживаемого политзаключенного Олега Сенцова.

Также требует освобождения Сенцова и международная правозащитная организация "Amnesty International".

О новой и.о. министра финансов. Новоназначенная и.о. министра финансов Оксана Маркарова назвала три ключевых приоритета в работе министерства. Первым и главным приоритетом и.о. министра финансов назвала бюджетную эффективность. Второй приоритет, по словам Маркаровой - это макроэкономическая стабильность и снижение фискальных рисков.

Еще одним приоритетом новоназначенная глава назвала поддержку экономического роста.

О драках в Верховной Раде. В Верховной Раде произошла небольшая потасовка между депутатом "Народного фронта" Юрием Березой и нардепом от "Оппозиционного блока" Александром Долженковым. Стычка произошла из-за бывшего однопартийца Долженкова Евгения Мураева.

Об IKEA. Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома - шведская группа компаний IKEA со штаб-квартирой в Делфте (Нидерланды) ищет партнеров в Украине для производства своей мебели.

О деятелях культуры РФ. В Министерстве культуры дополнили список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности, еще тремя российскими гражданами.

В список опасных для Украины человек вошли российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров, а также актер Максим Щеголев.

На данный момент в список внесены 134 человека.