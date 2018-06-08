Стерненко Полиция в четвертый раз отказалась предоставить мне охрану

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого якобы совершили нападение, сообщил, что полиция в четвертый раз отказалась предоставить ему охрану.

Об этом он написал в Facebook.

"Полиция в четвертый раз отказала в применении в отношении меня меры безопасности. Причина - они не установили наличие угрозы моей жизни и здоровью и будут проверять, существует ли она", - отметил Стерненко.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал нож у нападавших.

Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.

Стерненко просил передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.

Однако в полиции заявили, что обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона, а решать подследственность дела должна Генпрокуратура.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

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