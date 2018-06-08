Стерненко Полиция в четвертый раз отказалась предоставить мне охрану

1498 просмотров
Пятница, 8 июня 2018, 21:23

Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, на которого якобы совершили нападение, сообщил, что полиция в четвертый раз отказалась предоставить ему охрану.

Об этом он написал в Facebook.

"Полиция в четвертый раз отказала в применении в отношении меня меры безопасности. Причина - они не установили наличие угрозы моей жизни и здоровью и будут проверять, существует ли она", - отметил Стерненко.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал нож у нападавших.

Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.

Стерненко просил передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.

Однако в полиции заявили, что обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона, а решать подследственность дела должна Генпрокуратура.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

Читайте также: Активист Сергей Стерненко, который блокирует концерты: Бабкин хоть наград из рук убийц не брал, с Лорак ситуация сложнее.

Украинская правда
Темы: полиция Одесса
powered by lun.ua
По теме
Полиция закрыла сайт kinoprostir, который показывал "Киборгов" 8 июня 2018, 18:14
На Буковине будут расследовать избиение несовершеннолетнего полицейскими 8 июня 2018, 17:33
ГПУ раскрыла хищение 12 миллионов в полиции Киевщины 8 июня 2018, 12:32
Все новости
Главные новости
Данилюк общался с Порошенко перед своим увольнением
Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Килимника
Главные новости дня – за 60 секунд
НАПК не успело проверить декларации Порошенко и других топ-чиновников
Все новости
киев

На Владимирской открылся "Цветочная Мафия Bar", где все по 28 грн

Культура

Киевский хиппи – о столичной коммуне и тусовках 80-х

Поиск по сайту
Архив
Весь архів