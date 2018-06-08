Данилюк общался с Порошенко перед своим увольнением

Бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что перед голосованием в Раде за его увольнение 7 июня говорил с президентом Петром Порошенко по этому поводу.

Об этом Данилюк рассказал в эфире "Громадського".

"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой, и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019, ведь это избирательный год", - сказал экс-министр.

В то же время Данилюк отказался передать слова Порошенко.

"Это мой разговор с президентом. И я не оцениваю так наши разговоры (остался ли он доволен разговором с Порошенко - ред.). Это президент, и если я буду рассказывать частные разговоры, это будет неправильным", - отметил экс-глава Минфина.

Он добавил, что предлагал премьеру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня.

"Оно не отвечало отношениям премьера и министра финансов", - отметил Данилюк и сказал, что этот разговор с Гройсманом состоялся в тот же день.

Кроме того, Данилюк рассказал, что вся его команда также идет из министерства.

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы как команда оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", - сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной", - добавил он.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада уволила Александра Данилюка с должности министра финансов.

Представление на увольнение Данилюка подписал и внес в Раду премьер-министр Владимир Гройсман.

Сам министр заявил, что причина его увольнения заключается в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

Исполняющей обязанности министра финансов назначили первую заместительницу Данилюка Оксану Маркарову.