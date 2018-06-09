Трамп продлил санкции против белорусских чиновников

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Суббота, 9 июня 2018, 08:38

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении некоторых представителей властей Беларуси.

Соответствующий указ, адресованный Конгрессу США, опубликован на сайте Белого дома, сообщает Dw.com.

Согласно документу, "действия и поведение ряда представителей правительства Беларуси продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

В Вашингтоне отмечают, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власти вовлечены в коррупционные схемы.

Указ о санкциях в отношении белорусских властей впервые был издан в 2006 году Джорджем Бушем.

Бывший президент США распорядился арестовать финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко, а также некоторых высокопоставленных чиновников.

Санкции были введены в связи с президентскими выборами в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными.

Темы: Трамп США Беларусь санкции
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