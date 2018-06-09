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Родственники жертв МН17 устроили протест перед посольством России в Гааге

Суббота, 9 июня 2018, 12:15

Родственники жертв пассажирского самолета "Малазийские авиалинии", сбитого в июле 2014 года, провели молчаливый протест перед посольством России в Гааге.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что на газоне рядом с российским посольством поставили 298 белых кресел – по одному за каждую жертву.

На части стульев лежали красные розы – преимущественно в память о голландских пассажирах и экипаже самолета MH17.   

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Позже основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс поймал Минобороны России на лжи о "Буке".

Украинская правда
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