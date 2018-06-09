Родственники жертв МН17 устроили протест перед посольством России в Гааге

Родственники жертв пассажирского самолета "Малазийские авиалинии", сбитого в июле 2014 года, провели молчаливый протест перед посольством России в Гааге.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что на газоне рядом с российским посольством поставили 298 белых кресел – по одному за каждую жертву.

298 empty chairs waiting for justice MH17 opposite Russian embassy ! pic.twitter.com/jK4OFc4Tpz — Hans de Borst (@HansdeBorst1) June 8, 2018

На части стульев лежали красные розы – преимущественно в память о голландских пассажирах и экипаже самолета MH17.

Er staan 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade. Het is een stil protest van nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17. “Iemand moet ooit gewetenswroeging krijgen” pic.twitter.com/XCCLSnhP4U — Jildou van Opzeeland (@Jilnow) June 8, 2018

Today, some relatives of victims from flight #MH17, staged a silent protest. Outside Russia's embassy in the Hague, 298 chairs were laid out. July 17th 2014, the Russian army downed the plane down, killing all 298 passengers & crew. https://t.co/JDCoOOOlyo #Netherlands #Donbas pic.twitter.com/ZkGmdTxRzs — Glasnost Gone (@GlasnostGone) June 8, 2018

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейсМН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17 пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В России заявили, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 объявила о выводе, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут ЗРК из России в Украину.

Минобороны России причастность к катастрофе отрицает.

Позже основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс поймал Минобороны России на лжи о "Буке".