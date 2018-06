Родственники жертв МН17 устроили протест перед посольством России в Гааге

Родственники жертв пассажирского самолета "Малазийские авиалинии", сбитого в июле 2014 года, провели молчаливый протест перед посольством России в Гааге.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что на газоне рядом с российским посольством поставили 298 белых кресел – по одному за каждую жертву.

На части стульев лежали красные розы – преимущественно в память о голландских пассажирах и экипаже самолета MH17.

Today, some relatives of victims from flight #MH17, staged a silent protest. Outside Russia's embassy in the Hague, 298 chairs were laid out. July 17th 2014, the Russian army downed the plane down, killing all 298 passengers & crew. https://t.co/JDCoOOOlyo #Netherlands #Donbas pic.twitter.com/ZkGmdTxRzs