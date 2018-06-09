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Кремль: обсуждается возможность встречи Трампа и Путина в Вене

Суббота, 9 июня 2018, 12:38

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсуждали в ходе последнего телефонного разговора, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков отметил, что пока каких-либо конкретных договоренностей нет.

"То есть в этом плане ничего не поменялось", - сказал Песков.

На вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи в Вене президентом РФ и канцлером Австрии Себастьяном Курцом, он сказал: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".

При этом он заметил, что данный вопрос – это предмет российско-американского обсуждения.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастиана Курца помочь в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вене летом.

The Wall Street Journal ранее со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом находится на ранней стадии планирования потенциального саммита между двумя главами государств.

Европейская правда 

Темы: ТрампСШАПутинРосcия
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