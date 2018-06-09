В Украину возвращается жара

10 июня погоду в Украине будет определять сухой воздух, жаркий – на юге и западе страны, прохладнее – на северо-востоке и востоке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.



Осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях, во второй половине дня в Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных и западных областях 27-32°. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях прохладнее: ночью 6-11°, днем 17-20°.



В Киеве – без осадков, температура ночью 13-15°, днем 24-26°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июня самая высокая температура днем была +32,2 в 2009 году, самая низкая ночью +4,9 в 1899 году.



11 июня в западной части страны прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 9-14°, на юге и западе 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 6-11°, днем 19-24°.



В Киеве – без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.



