В Украину возвращается жара

1750 просмотров
Суббота, 9 июня 2018, 14:37

10 июня погоду в Украине будет определять сухой воздух, жаркий – на юге и западе страны, прохладнее – на северо-востоке и востоке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях, во второй половине дня в Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных и западных областях 27-32°. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях прохладнее: ночью 6-11°, днем 17-20°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 июня самая высокая температура днем была +32,2 в 2009 году, самая низкая ночью +4,9 в 1899 году.

11 июня в западной части страны прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и западе 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 6-11°, днем 19-24°.

В Киеве – без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

 

Темы: погода
powered by lun.ua
По теме
В Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили 9 июня 2018, 11:22
В выходные будет тепло, но местами грозы 8 июня 2018, 18:50
Синоптики говорят, что к выходным вернется тепло 7 июня 2018, 13:04
Все новости
Главные новости
Порошенко позвонил Путину
Убытки Украины от российской агрессии оценили в 100 миллиардов долларов
Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде
ООС Боевики пытались подвинуть ВСУ на Луганщине и понесли потери
Все новости
киев

7 уличных кинотеатров Киева

Опыт

Как я зарабатывал на жизнь онлайн-покером

Поиск по сайту
Архив
Весь архів