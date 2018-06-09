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ООС: за прошедшие сутки ранены 6 военных

Суббота, 9 июня 2018, 15:57

8 июня в результате боевых действий получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

"Во время вражеских обстрелов и огневых столкновений шестеро военнослужащих Вооруженных Сил получили ранения различной степени тяжести. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал он.

Все 38 вражеских обстрелов, которые были зафиксированы на линии соприкосновения в прошедшие сутки, определенные как прицельные.

Огонь военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали 17 раз.

Мотузяник также сообщил, что с полуночи 9 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 прицельных обстрелов украинских опорных пунктов.

На Луганском направлении ночью в течение часа враг в очередной раз обстрелял из минометов калибра 120 мм украинские позиции в районе Новотошковского.

Пять обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы на Донецком направлении, почти все они произошли в течение ночи.

Украинские военные вели ответный огонь 4 раза. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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