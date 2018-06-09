Под Торецком боевики ранили местную жительницу

Жительница с. Железное возле Торецка Донецкой области получила пулевое ранение в результате обстрела боевиков.

Как сообщает полиция Донецкой области, это произошло в пятницу в 12.20, когда женщина 1938 года находилась в своем частном доме.

Вследствие попадания пули через окно женщина получила ранение лопатки. Она госпитализирована.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщалось, 28 мая в поселке Железное вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка.