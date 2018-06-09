Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Торецком боевики ранили местную жительницу

Суббота, 9 июня 2018, 16:44

Жительница с. Железное возле Торецка Донецкой области получила пулевое ранение в результате обстрела боевиков.

Как сообщает полиция Донецкой области, это произошло в пятницу в 12.20, когда женщина 1938 года находилась в своем частном доме.

Вследствие попадания пули через окно женщина получила ранение лопатки. Она госпитализирована.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщалось, 28 мая в поселке Железное вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела боевиков погибла 15-летняя девочка.

 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонецкая областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:10
Путин "национализировал" крупнейшего автодилера России
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
Все новости...
Реклама: