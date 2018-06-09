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Лавров: Россия никогда не просилась обратно в G8

Суббота, 9 июня 2018, 17:24

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8 и считает "двадцатку" перспективным форматом на будущее.

"Мы никогда ни в кого не просились назад", - сказал Лавров в эфире "Первого канала", сообщает "Интерфакс".

Он сказал, что когда западные партнеры приняли решение о том, чтобы Россия больше не участвовала в "восьмерке" и вернули формат "семерки", то в Москве восприняли "это как их решения".

"Мы прекрасно работаем в других форматах - и в ШОС, и в БРИКС, и особенно в "двадцатке", где разделяют наши подходы", - отметил министр.

"И в рамках" двадцатки "уже ультиматумами не обойдешься, там уже надо договариваться."Двадцатка"- это механизм достижения консенсуса. И я думаю, что это самый перспективный формат на будущее", - заявил Лавров.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Европейские члены "Большой семерки" убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Европейская правда

Темы: ЛавровРосcия
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