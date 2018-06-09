В субботу на Донбассе ранен военный

В субботу 9 июня в результате боевых действий получил ранение один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

Противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, из них два раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В пресс-центре отметили, что российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.

Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам Новотошковского, что в Луганской области и Новоселовка Вторая на Донецком направлении.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ", - сообщили в пресс-центре ООС.