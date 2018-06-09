Сенцов написал письмо правозащитникам: "Обо мне здесь хорошо заботятся"

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме 27-й день, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам.

Его текст публикует "Громадське".

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья", - пишет, в частности, Сенцов.

"Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный", - добавил он.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам за "подготовку теракта", голодает с 14 мая.

Он выдвинул условие освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

2 июня двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что ему каждый день колют литр глюкозы.

9 июня пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что консилиум врачей городской больницы Лабытнанги провел обследование Сенцова.