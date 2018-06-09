Крымского "диверсанта" Захтея перевели в колонию Симферополя

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Суббота, 9 июня 2018, 21:47

Осужденного в Крыму за "подготовку диверсий" гражданина Украины Андрея Захтея этапировали из СИЗО в исправительную колонию №1 в Симферополе.

Об этом Крым.Реалии сообщила в субботу супруга Захтея Оксана.

По ее словам, об этом стало известно накануне.

"Андрея перевели из СИЗО в колонию, которая находится в Симферополе. Для меня это очень хорошая новость, поскольку Андрей останется отбывать наказание в Крыму", - отметила она.

По словам жены Захтея, ранее она писала в Федеральную службу исполнения наказаний России с просьбой оставить его отбывать наказание в Крыму.

"Это связано с его состоянием здоровья и тем, что у нас есть малолетняя дочь, и мне легче будет ездить к Андрею, если он останется в Крыму. Честно скажу, я рада, что мою просьбу услышали", – рассказала Оксана Захтей.

16 февраля в аннексированном Крыму Захтея, обвиняемого в подготовке диверсий, приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима.

В январе 2017 года Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.

Он неоднократно писал заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

Темы: Крым Росcия
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