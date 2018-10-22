На Теремках открывается ресторан паназиатской кухни

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Понедельник, 22 октября 2018, 19:07

Верховный суд приговорил к двум с половиной годам заключения бывшего и.о. начальника отдела автоинспекции города Борислав на Львовщине.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Верховный суд Украины поставил окончательную точку", - говорится в сообщении.

"Капитана милиции в октябре 2014 года задержали оперативники Управления СБ Украины во Львовской области во время получения двух тысяч гривен взятки. Эти деньги злоумышленник требовал от местного жителя, которого разоблачил в управлении автомобилем в состоянии опьянения. В случае неуплаты "дани" он угрожал составить протокол со штрафом в семь тысяч гривен и лишить водительских прав", - сообщили в СБУ.

Верховный суд подтвердил приговор Бориславского городского суда, а также и постановление Апелляционного суда Львовской области, оставив кассационные жалобы без удовлетворения.

Украинская правда

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Темы: Львовавтотюрьма
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