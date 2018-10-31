"Просто думать головой": Климкин заявил, что не призывал украинцев не посещать Беларусь

Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь, но, по его словам, многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски".

Об этом он написал в Facebook.

"Многие до сих пор обсуждает мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность", - отметил министр.

"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день.

Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь похищением Павла Гриба", - подчеркнул он.

Климкин также отметил, что "нам важны и нужны контакты наших обществ".

"Первый Форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле был в этом смысле очень положительным опытом. Поскольку люди просто разговаривали друг с другом. Уже через два года снова встретимся на Втором Форуме в Житомире", - заявил глава МИД.

"Украинский и белорусский народы имеют общую, часто очень простую, историю, которая нас во многом объединяет. Уверен, что будем иметь одинаково позитивное будущее", - добавил он.

Ранее Климкин заявлял, что украинским гражданам потенциально опасно посещать Беларусь.

Как сообщалось, в Беларуси похитили и вывезли в Россию сына украинского военного Павла Гриба. Российские следователи инкриминируют ему "склонение к теракту", Гриб обвинений не признает.

Кроме этого Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к более чем восьми годам лишения свободы, обвинив в шпионаже.