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Тука рассказал, почему США не присоединятся к "нормандским" переговорам по Донбассу

Четверг, 1 ноября 2018, 00:44

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе невозможен из-за принципиальной позиции РФ - в Москве многократно заявляли, что не видят США стороной переговоров в украинском вопросе.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Громадського".

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не возможен при участии США за принципиальной позиции России. Трамп может будет, но переговоров как таковых не будет.

Потому что РФ многократно заявляла, что она не видит США стороной переговоров в украинском вопросе. И такое заявление в очередной, 45-й раз недавно прозвучала из уст Лаврова. Позиция РФ относительно этого остается неизменной ", - подчеркнул заместитель министра, комментируя визит Порошенко во Францию ​​11 ноября, где будут представители Германии, Франции и РФ (участники "нормандского формата") и президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что апеллирование некоторых политиков к Будапештскому меморандуму, как метода воздействия на РФ - "игра на публику".

"Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Британией и США. Какой Будапешт?", - отметил Тука.

Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны - заявил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Позже в Администрации президента "Украинской правде" подтвердили, что Порошенко получил приглашение от президента Франции принять участие в мероприятиях, которые состоятся 10-11 ноября.

"Сейчас прорабатываются вопросы организации визита главы украинского государства в Париж", - добавили в АП.

Кроме того, сообщалось, что Москва допускает встречу Путина с Трампом 11 ноября в Париже.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассТукаРосcияСША
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