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Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США, который превышает $21 триллион

Четверг, 1 ноября 2018, 01:58

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что страна начнет выплаты по государственному долгу, который превышает 21 триллион долларов.

Об этом сообщает издание The Hill, передает "Голос Америки".

Отмечается, что с начала президентства Трампа госдолг вырос на почти 1,7 триллиона долларов.

"В ходе своей избирательной кампании Трамп обещал выплатить государственный долг США в течение двух президентских сроков", - говорится в сообщении.

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", - цитирует слова главы Белого дома корреспондент CBS Марк Ноулс.

"Некоторые обозреватели отмечают, что, несмотря на задекларированный президентом США курс на сокращение госдолга и расходов, администрация активно обращается к кредиторам, чтобы покрыть средства, недополученные бюджетом из-за сокращения налогов в США и увеличение бюджета Минобороны и др.", - говорится в материале.

На прошлой неделе Трамп пообещал новую серию сокращений налогов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Минфин США планирует в 2018 году выпустить облигаций госзайма на сумму 1,338 триллионов долларов - это почти вдвое превышает объем долговых обязательств США, выпущенных в прошлом году.

Темы: СШАТрампдолг
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