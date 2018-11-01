ООС: Боевики били из артиллерии и минометов, 2 раненых
За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим тишины, 5 разв применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток зафиксировано 1 обстрел позиций ОС.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 ноября.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"На Луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и, примерно в то же время, открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.
Два случая применения оккупантами минометов зафиксировано также возле Золотого", - подчеркнули в штабе.
"Кроме того, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся", - говорится в отчете.
В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава ОС.
С начала этих суток зафиксировано обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ВСУ нет.
По данным разведки, за минувшие сутки 4 боевиков получили ранения.