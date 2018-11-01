Синоптики рассказали, каким будет ноябрь

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Четверг, 1 ноября 2018, 09:39

Средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-7 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 25-50 мм, в горах местами 60-105 мм, что в Карпатах, на Закарпатье, Прикарпатье и в Хмельницкой областях меньше средних многолетних значений (65-79%), а на остальной территории в пределах них (80-100 %).

Обычно в ноябре средняя месячная температура воздуха составляет 0-7° тепла.

Абсолютный минимум температуры бывает 15-24° мороза, в северных, восточных областях местами 25-31°, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза. Абсолютный максимум – 16-24° тепла, в Черновицкой, центральных областях и южной части местами 25-29º, на юге Одесской области и в Крыму до 30°.

Среднее месячное количество осадков обычно составляет 30-61 мм, в Карпатах, на Закарпатье до 62-142 мм.

Темы: погода
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