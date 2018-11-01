В Украину пришел антициклон, на выходных похолодает

1 ноября Украину накрыл антициклон, на выходных немного похолодает, но дождей или снега не прогнозируют.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Туманы и дымки будут ухудшать видимость на дорогах. Максимум, с туманов может выпадать морось. Высокая температура воздуха с октября переходит в ноябрь", - написала она.

Диденко также предупреждает, что немного усилится ветер.

"Поэтому, надеюсь, он сможет рассеять туман с влажными облаками, которые что-то увлеклись", - отметила синоптик.

В Киеве 1 ноября осадков не ожидается, местами туман, в течение дня около +14 градусов.

"Ближе к выходным немного похолодает, однако это снижение температуры воздуха будет мягким, до + 9 + 15 градусов. Можно поделать всю предзимнюю работу и еще нагуляться в парках", - подытожила Диденко.

3 ноября прогнозируют дожди на западе, на остальной территории страны облачно с прояснениями, без осадков.

На западе, по прогнозу Укргидрометцентра, ночью 7-9, днем ​​до + 13-17, на севере, в центре и юге ночью 3-5, днем ​​до +14, на востоке немного прохладнее – ночью 0-2, днем ​​до +13.

4 ноября осадков не прогнозируют, по всей территории облачно с прояснениями, ночью от +1-3 на востоке до +6-8 на западе, днем ​​воздух прогреется до 9-11 на востоке и до +13-15 на западе.