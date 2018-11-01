Новинский рассказал, как Порошенко просил дать ему украинский паспорт

Депутат-миллиардер Вадим Новинский заявляет, что в 2012 года просил Петра Порошенко походатайствовать об его украинском гражданстве и тот согласился, и что он и сейчас встречается с президентом.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Новинский отметил, что знаком с президентом с 1998-1999 года, но их отношения "всегда были достаточно непростыми".

И в 2004 году, когда Порошенко был руководителем Совбеза, у них были "какие-то споры относительно Херсонского судостроительного завода", в приватизации которого участвовала и компания Новинского, и компания Порошенко.

Но когда возник вопрос о гражданстве, то, по словам Новинского, нужно было, чтобы кто-то из министерств, которые курируют тот или иной вид деятельности, походатайствовал об этом человеке.

"На тот момент в 2012 году Министерства промышленности не существовало, оно было департаментом в Минэкономики. Соответственно, я обратился к нему (к Порошенко – УП). Я с ним встретился, говорю: "Так и так, у меня есть такое желание. Можете дать для меня рекомендацию?". Он говорит: "Да, конечно. Все, что необходимо". Далее на имя президента пошло письмо за подписью Петра Порошенко", - рассказал Новинский.

При этом он подчеркнул, что особых дружеских отношений с Порошенко у него никогда не было, но они до сих пор встречаются. С начала президентства Порошенко таких встреч было 2-3, последняя была в начале октября.

"Мы обсуждали вопросы церкви. Это была обоюдная инициатива. Мы обсуждали ситуацию в церкви, как сделать так, чтобы в ситуации вокруг этого вопроса не было провокаций", - сказал Новинский.

По его словам, в частности говорили о 14 октября, когда церковь празднует Покрову, государство День защитника Отечества, а несколько националистических организаций - годовщину создания УПА".

"Меня интересовало, чтобы вокруг Киево-Печерской Лавры не было никаких столкновений, чтобы все прошло мирно и спокойно. Вот мы с ним это и обсуждали", - сказал Новинский.

Подробнее об отношениях с Петром Порошенко, о том, просил ли его Ринат Ахметов быть посдержаннее, возможно ли объединение "Оппоблока" с Виктором Медведчуком, и почему Новинский считает нынешнюю борьбу за автокефальную церковь созданием "Порошенковского патриархата", читайте в его интервью УП.

Напомним, российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.

26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому, так как петиция о лишении экс-соратника Януковича гражданства Украины набрала более 25 тысяч голосов.

ГПУ хотела привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-"регионал" помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.

Но 6 декабря 2017 года регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.

Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.

В своей колонке для "Украинской правды" Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.

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