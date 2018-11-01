Новинский: Луценко предлагал мне свидетельствовать против Януковича

Нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко предлагал ему пойти на "сделку со следствием" и дать показания против Януковича.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Мне несколько раз говорили, что я должен пойти на сделку со следствием. Что должен дать показания на Януковича, тогда "мы от тебя отстанем". Это говорил не мне лично, но некоторым народным депутатам генеральный прокурор Юрий Луценко", - сказал Новинский.

Он пояснил, что речь идет о так называемом "деле Драбинко".

"Про то, что я якобы участвовал в его похищении. Это все неправда, не хочу даже говорить об этом. Следствие еще идет по этому поводу", - сказал нардеп.

Он добавил, что от сделки со следствием отказался.

"Я отказался, сказал, что я не пойду на это, потому что я врать не буду. Я не буду клеветать на человека, говорить то, чего не было. Мое спокойствие этого не стоит. Я лучше потерплю еще немножко", - сказал Новинский.

По его словам, внимание Генпрокуратуры он воспринимает как месть и рэкет со стороны президента за то, что он "человек прямой" и "всегда говорит то, что думает".

"Не буду говорить кто, но мне несколько раз, так сказать, "давали советы" начать договариваться... Я уже говорил на эту тему. Что это такое? Во-первых, это реакция на мою политическую позицию. Второе – это желание просто банального экономического рэкета. И третье – просто месть", - подытожил нардеп.

Подробнее об отношениях с Петром Порошенко, о том, просил ли его Ринат Ахметов быть посдержаннее, возможно ли объединение "Оппоблока" с Виктором Медведчуком, и почему Новинский считает нынешнюю борьбу за автокефальную церковь созданием "Порошенковского патриархата", читайте в его интервью УП.

Больше о деле в оношении Новинского читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".