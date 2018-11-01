В Киеве задержали пьяного "минера" ​​Бессарабского рынка

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Четверг, 1 ноября 2018, 11:12

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который заявил о заминировании Бессарабского рынка в Киеве.

Об этом 1 ноября сообщает столичная полиция.

Звонок о "минировании" поступил в полицию вечером 31 октября.

На месте работали кинологи, взрывотехники и полицейские, но в ходе осмотра опасных веществ и устройств не было обнаружено.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 26 – летнего "минера". Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, внятно объяснить свои действия не смог", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что он ранее судим за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

По данному факту следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

За совершение преступления мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киев полиция
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