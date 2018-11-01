Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело 2 "беркутовцев" пошло в суд, еще нескольких экс-чиновников – сдвинулось

Четверг, 1 ноября 2018, 10:42

Обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению двух экс-сотрудников подразделения "Беркут" в преступлениях против участников протестов направлен в суд.

Как сообщает Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры в Facebook, 31 октября его направили в Шевченковский райсуд Киева.

Двое бывших сотрудников подразделения милиции особого назначения (ПМОП) "Беркут", подчиненного ГУ МВД в Киеве, подозревают в том, что 30 ноября 2013 года они составили и выдали заведомо ложные документы о задержании, на основании которых человека привлекли к ответственности.

Также департамент сообщает, что 25 октября по этому же делу сообщили о подозрении экс-милиционеру из "Беркута".

Кроме того, 31 октября следователи завершили досудебное расследование в отношении экс-заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченного этого подразделения (до сих пор работает в полиции) за превышение власти и безосновательное задержание с избиением в январе 2014 года на Подоле студента Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого

Затем на основании сфальсифицированных материалов его и других взяли под стражу или домашний арест (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК).

Теперь стороне защиты открыт доступ к материалам, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.

30 октября также было завершено досудебное расследование в отношении руководителя аппарата Дарницкого райсуда Киева по ч. 2 ст. 376-1 УК: ему инкриминируют незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в нее) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года.

Стороне защиты открыт доступ к материалам, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлено в суд.

Алена Рощенко, УП
Темы: МайданГенпрокуратураБеркут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: