Дело 2 "беркутовцев" пошло в суд, еще нескольких экс-чиновников – сдвинулось

Обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению двух экс-сотрудников подразделения "Беркут" в преступлениях против участников протестов направлен в суд.

Как сообщает Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры в Facebook, 31 октября его направили в Шевченковский райсуд Киева.

Двое бывших сотрудников подразделения милиции особого назначения (ПМОП) "Беркут", подчиненного ГУ МВД в Киеве, подозревают в том, что 30 ноября 2013 года они составили и выдали заведомо ложные документы о задержании, на основании которых человека привлекли к ответственности.

Также департамент сообщает, что 25 октября по этому же делу сообщили о подозрении экс-милиционеру из "Беркута".

Кроме того, 31 октября следователи завершили досудебное расследование в отношении экс-заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченного этого подразделения (до сих пор работает в полиции) за превышение власти и безосновательное задержание с избиением в январе 2014 года на Подоле студента Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого

Затем на основании сфальсифицированных материалов его и других взяли под стражу или домашний арест (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384, ст. 340 УК).

Теперь стороне защиты открыт доступ к материалам, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.

30 октября также было завершено досудебное расследование в отношении руководителя аппарата Дарницкого райсуда Киева по ч. 2 ст. 376-1 УК: ему инкриминируют незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в нее) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года.

Стороне защиты открыт доступ к материалам, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлено в суд.