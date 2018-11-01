Новинский: Андреевская церковь – это взятка за президентство

Нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский считает передачу Андреевской церкви в Киеве в управление Константинополю взяткой за томос и содействие в избрании Петра Порошенко президентом.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Мы же видим, как Порошенко внес закон, и проголосовали за передачу Андреевской церкви Стамбульскому патриарху. Это просто, ну, неприкрытое взяточничество Вселенскому патриарху за его содействие в избрании Порошенко президентом", - сказал Новинский

На реплику, что Андреевская церковь и дальше будет принадлежать украинскому народу, просто будет в пользовании Вселенского патриарха, как Лавры в пользовании УПЦ МП, нардеп сказал:

"Надо смотреть. Она сейчас была в пользовании УАПЦ. Но это неприкрытая взятка, понимаете? Или это все в порядке вещей? Я считаю это взяткой".

По мнению Новинского, вопрос предоставления автокефалии для Единой поместной украинской православной церкви является частью предвыборной кампании Порошенко.

"Этот процесс начался тогда, когда, я так понимаю, технологи президента решили, что этот вопрос может быть одним из элементов его предвыборной кампании. Я называю это УПЦ Порошенковского патриархата – УПЦ ПП. Есть БПП, так хотят еще и такой патриархат", - сказал оппоблоковец.

На вопрос, будет ли он физически противостоять переходу Лавры Украинской автокефальной церкви, Новинский заявил:

"Почему она должна переходить? Наша церковь, каноническая православная украинская церковь, берет свое начало с 988 года. И все лавры, монастыри, которые находятся в ее ведении, принадлежали ей на протяжении тысячелетия. Почему они должны уходить каким-то раскольникам, которые сейчас незаконным решением Стамбульского патриарха каким-то образом будут узаконены?"

Вместе с тем нардеп считает, что после томоса могут быть физические или юридические "попытки передела церковной собственности".

"Мы уже слышим заявления С14, какой-то ОУН, каких-то других структур, что они будут способствовать передаче монастырей и храмов в пользу создаваемой квази-церкви. Конечно, народ Божий будет этому сопротивляться. Не только я один. Я как человек верующий, конечно, буду стараться защищать эти храмы", - сказал Новинский.

При этом он отметил, что его оружием будет молитва.

"Второй момент, как это могут сделать, – юридическим способом, когда государство в Верховной Раде будет проводить законы, по которым Министерство культуры будет разрывать договора аренды на храмовые комплексы и передавать их во вновь созданную квази-церковь. Люди все равно будут сопротивляться этому беззаконию", - считает Новинский.

Также, по его мнению, может быть и третий способ забрать церкви – через шантаж и угрозы.

"И третий момент, когда будет на священников… особенно на Западной Украине, оказываться колоссальное давление со стороны правоохранителей. В первую очередь СБУ. Шантаж, угрозы. Вот набор того, что может произойти", - сказал Новинский.

Он также уверен, что священники УПЦ МП не пойдут массово в Украинскую автокефальную церковь.

"Все, кто мог перейти, уже бы давно с 1992 года перешли", - подытожил Новинский.

Подробнее об отношениях с Петром Порошенко, о том, просил ли его Ринат Ахметов быть посдержаннее, возможно ли объединение "Оппоблока" с Виктором Медведчуком, и почему Новинский считает нынешнюю борьбу за автокефальную церковь созданием "Порошенковского патриархата", читайте в его интервью УП.