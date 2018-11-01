Климкин о санкциях России: Это тизер сериала перед выборами

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Четверг, 1 ноября 2018, 13:26

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия своим "санкционным списком" запускает "сериал" о попытках повлиять на Украину перед выборами и после них.

Об этом он написал в Twitter.

"Даже совсем поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", - написал Климкин.   

Напомним, 1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лицРечь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

Среди граждан Украины в санкционном списке и сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций относительно 14 физических и 30 юридических лиц из России. 

Украинская правда 
Темы: Климкин Росcия санкции
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