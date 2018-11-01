Аваков о санкциях: Мы будем сдерживать бешеную собаку

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцев не сломать санкциями.

Об этом он написал в Twitter, комментируя введения Российской Федерацией санкций против 322 граждан Украины и 68 украинских компаний.

"Ошибся путин (президент РФ Владимир Путин – ред.). Нас не 322, нас – миллионы украинцев, которых точно не перешибешь ни санкциями, ни уголовными делами", – написал Аваков.

"Мы будем сдерживать бешеную собаку путинского режима – и мы в итоге обязательно победим, потому что наше дело правое!", – заявил глава МВД Украины.

1 ноября Россия ввела специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц из Украины. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала из РФ.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции для 14 физических лиц и 30 юридических лиц из России.