Цеголко о санкциях РФ: Это признание работы Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко расценивает появление санкционного списка РФ как признание работы Петра Порошенко и его команды по противодействию российской агрессии.

Так он прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" в четверг введение Россией санкций в отношении украинских физических и юридических лиц.

"Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", – сказал Цеголко.

Ранее в четверг Кремль обнародовал санкционный список, в котором фигурирует и пресс-секретарь президента Петра Порошенко.

Среди граждан Украины в санкционном списке и сын президента Алексей Порошенко, который является депутатом Верховной Рады.

Что касается самого главы украинского государства, прес-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что включение Порошенко в санкционные списки РФ было бы шагом за пределами дозволенного.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг", - пояснил журналистам представитель Кремля.

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении 322 физических лиц и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.