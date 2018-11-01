В России не пускают в прокат фильм, где американцы спасают президента РФ

Американский фильм "Хантер Киллер" о спасении американцами российского президента из рук мятежников, выход которого планировали 1 ноября, не получил прокатное удостоверение.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России", - отметили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Минкульт РФ сообщил "РИА Новости", что компания-прокатчик Megogo Distribution сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества.

"Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", — сказали в пресс-службе Минкульта России.

По закону РФ прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика" в Украине фильм также не получил прокатное удостоверение. Министерство культуры Украины отказалось выдать удостоверение ссылаясь на "Закон Украины о кинематографии".

В боевике "Хантер Киллер" рассказывается история экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, которые замышляют госпереворот.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Российского президента играет Александр Дьяченко.