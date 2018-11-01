Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России не пускают в прокат фильм, где американцы спасают президента РФ

Четверг, 1 ноября 2018, 13:13

Американский фильм "Хантер Киллер" о спасении американцами российского президента из рук мятежников, выход которого планировали 1 ноября, не получил прокатное удостоверение.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России", - отметили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Минкульт РФ сообщил "РИА Новости", что компания-прокатчик Megogo Distribution сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества.

"Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", — сказали в пресс-службе Минкульта России.

По закону РФ прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика" в Украине фильм также не получил прокатное удостоверение. Министерство культуры Украины отказалось выдать удостоверение ссылаясь на "Закон Украины о кинематографии".

В боевике "Хантер Киллер" рассказывается история экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, которые замышляют госпереворот.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдман. Российского президента играет Александр Дьяченко.

Украинская правда
Темы: РосcияМинкультуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
Российские школьники будут изучать "боевое применение дронов"
Разведка Британии: всего за несколько месяцев были убиты до 20 тысяч заключенных из "ЧВК Вагнер"
Заводы "Балтика" и Danone в России передали другу Путина и племяннику Кадырова − СМИ
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: