Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты "Союз"

Роскосмос обнародовал видеозапись момента аварии ракеты "Союз", которая произошла 11 октября.

Соответствующее видео размещено на странице ведомства в YouTube.

На записи с камеры, установленной на ракете, показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней носителя.

В Роскосмосе утверждают, что причиной аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

Ранее комиссия по расследованию аварии ракеты "Союз" не исключала версии саботажа.

11 октября во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла авария. Ракета-носитель должна была доставить на МКС космический корабль "Союз МС-10" с россиянином Алексеем Овчининим и американцем Ником Хейгом на борту. Но после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.

Экипаж приземлился в степи Казахстана примерно в 25 километрах от города Джезказган (немногим более 400 километров от Байконура).

Сообщалось, что вероятной причиной инцидента могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.