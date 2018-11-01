Роскосмос опубликовал видео аварии ракеты "Союз"
Роскосмос обнародовал видеозапись момента аварии ракеты "Союз", которая произошла 11 октября.
Соответствующее видео размещено на странице ведомства в YouTube.
На записи с камеры, установленной на ракете, показан момент нештатного разделения первой и второй ступеней носителя.
В Роскосмосе утверждают, что причиной аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.
Ранее комиссия по расследованию аварии ракеты "Союз" не исключала версии саботажа.
11 октября во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла авария. Ракета-носитель должна была доставить на МКС космический корабль "Союз МС-10" с россиянином Алексеем Овчининим и американцем Ником Хейгом на борту. Но после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени.
Экипаж приземлился в степи Казахстана примерно в 25 километрах от города Джезказган (немногим более 400 километров от Байконура).
Сообщалось, что вероятной причиной инцидента могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя.