Кучма прокомментировал заявление Лукашенко о привлечении США к минскому процессу

Второй президент Украины Леонид Кучма считает маловероятной возможность привлечения Соединенных Штатов к переговорам по Донбассу в Минске, о необходимости чего ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом Кучма сказал журналистам в Харькове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что что-то из этого получится. Но предложение хорошее. То, что Лукашенко выступил с таким предложением, - спасибо ему за это", - сказал он.

Второй президент отметил использование всех возможностей.

"Если есть возможность еще кого-то пригласить, - с радостью. Но я не думаю, что кто-то еще захочет. Вы что, думаете, что Трамп захочет? Его надо поблагодарить, что Курт Волкер делает очень большую положительную работу для Украины", - заявил Кучма.

"Но другого ничего не будет. Они скажут, что мы уже участвуем", - пояснил свою позицию он.

По его словам, сомнительно также, что к Минскому формату присоединится и ЕС.

"Если хочет Европейский Союз поддержать Украину, ему не надо входить в этот формат. У него и так есть возможность сделать все, что необходимо. Пусть только делают", - сказал Кучма.

"Но вы видите, противоречия сегодня огромные в Европейском союзе. И надеяться, что он назначит кого-то уполномоченного принимать непосредственное участие, не стоит", - подчеркнул второй президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к переговорам по Донбассу необходимо привлечь все заинтересованные стороны и, если не удастся привлечь США, то успеха не будет.