ООС: Боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, потерь нет

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Четверг, 1 ноября 2018, 18:24

В течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один из обстрелов они провели с вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Приазовье", - отметили военные.

В пресс-центре добавили, что враг три раза обстреливал оборонительные укрепления у Гнутово, а в районе Чермалыка оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, враг из стрелкового оружия днем ​​провоцировал подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской.

"Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения огонь не вели. В районе же Авдеевки, командиры принимали решительные меры по подавлению вражеского огня", - добавили в пресс-центре.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Вооруженные силы
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