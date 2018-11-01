ООС: Боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, потерь нет
В течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил, один из обстрелов они провели с вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Приазовье", - отметили военные.
В пресс-центре добавили, что враг три раза обстреливал оборонительные укрепления у Гнутово, а в районе Чермалыка оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, враг из стрелкового оружия днем провоцировал подразделения Объединенных сил в районе Станицы Луганской.
"Чтобы не подвергать опасности гражданское население, наши подразделения огонь не вели. В районе же Авдеевки, командиры принимали решительные меры по подавлению вражеского огня", - добавили в пресс-центре.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.