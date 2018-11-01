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Меркель: Внутренние переселенцы должны участвовать в выборах на Донбассе

Четверг, 1 ноября 2018, 17:59
Меркель: Внутренние переселенцы должны участвовать в выборах на Донбассе

В выборах на Донбассе, предусмотренных минскими договоренностями об урегулировании ситуации на востоке Украины, должны иметь возможность принять участие все внутренние переселенцы, выехавшие из этого региона в другие области Украины.

На этом настаивает канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Интерфакс-Украина".  

Во время общения со студентами Киевского национального университета им. Шевченко в четверг, отвечая на вопрос, можно ли ожидать возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинского правительства через 2-3 года, она отметила, что "минские договоренности показывают путь, как этого можно достичь - достичь перемирия прежде всего, затем нужно подготовить достойные, разумные, справедливые выборы с помощью наблюдателей ОБСЕ ".

"Конечно, все партии должны принять участие в этих выборах, а также внутренние переселенцы должны иметь возможность принять участие в этих выборах. Даже те, кто там больше не живет, и выехал оттуда", - подчеркнула политик.

Меркель отметила, что для этого наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону, а "сейчас у нас с этим большие проблемы".

"И после этих выборов может появиться конструкция, которая будет представлять волю людей в этом регионе", - заявила политик.

"С минскими соглашениями мы разработали план, сложный, но пока я лучшего не вижу. Целью его является, чтобы Украина получила доступ ко всей территории до самой границы с Россией", - резюмировала Меркель.

Ранее Меркель подчеркнула, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют минским договоренностям.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Темы: МеркельвиборыОРДЛОДонбасс
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