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Осужденный в Беларуси журналист переехал в Украину

Четверг, 1 ноября 2018, 20:30

Белорусский журналист Дмитрий Галко, осужденный на родине к четырем годам лишения свободы за "нападение на милиционера", выехал в Украину.

Это подтвердил отец журналиста, пишет Радио Свобода.

Сам Дмитрий Галко опубликовал пост, в котором передал привет "с воли" и назвал обвинения против себя сфальсифицированными.

На снимке он изображен на фоне моря с ребенком на руках.

"Этому малышу я пока больше нужен, чем вам", - подписал снимок Галко.

Дмитрия Галко, известного по сотрудничеству с изданием "Белорусский партизан", 17 июля приговорили к 4 годам лишения свободы за "нападение на милиционера". Позже журналист проиграл апелляцию в этом деле.

Сам Галко назвал приговор политически мотивированным и не признал вины. Он заявил, что не бил милиционера, а пытался вывести его из квартиры, в которую тот попал незаконно.

Темы: СМИБеларусьУкраина
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