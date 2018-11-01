Главные новости дня – за 60 секунд

РФ приняла санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний, Дмитрий Фирташ финансировал строительство заправок WOG, Сенцов чувствует себя лучше – новости, которые обсуждали 1 ноября.

О санкциях

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди этих 322 счастливчиков есть как политики, так и бизнесмены. Среди политиков это, например, Юлия Тимошенко, Арсений Аваков, Ульяна Супрун, Арсений Яценюк, старший сын Петра Порошенко Алексей, и еще многих.

Среди бизнесменов это, например, Виктор Пинчук ("Интерпайп"), Юрий Косюк (агрохолдинг МХП), Геннадий Боголюбов (группа "Приват"), Геннадий Буткевич (АТБ), и другие.

Также под экономическими санкциями Кремля оказались 127 народных депутатов.

Президент Петр Порошенко заявляет, что для украинцев, которые оказались в так называемом санкционном списке России, это как государственная награда.

О смешном. Россия перепутала и ввела санкции не против лидера националистической организации С14 Евгения Васильевича Карася, а относительно его тезки Евгения Валерьевича Карася, который держит художественную галерею в Киеве.

Наши выводы можете почитать здесь.

О рейтингах

На выборах президента за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,4% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского – 7,6%, за действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Громадянская позиция" Анатолия Гриценко – по 7%, за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 6,9%.

Если бы выборы в парламент проходили сейчас, то шесть партий набрали бы больше 5% поддержки и прошли бы в Верховную Раду. За ВО "Батькивщина" - 13,9%, за "Оппозиционный блок" – 7,2%, за "Гражданскую позицию" – 6,9%, за "Слуга народа" - 6,4%, за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 5,9%, за "Радикальную партию Олега Ляшко – 5,2%".

О WOG

Структуры олигарха Дмитрия Фирташа профинансировали строительство части автозаправочных комплексов группы компаний WOG. В распоряжении ЭП есть документы, подтверждающие, что Фирташ еще с сентября 2011 года начал системно вливать деньги в WOG.

Также Фирташ в 2013 году получил 6,55% акций компании OWG Oil West Limited, которая была среди основателей основных активов группы "Континиум".

Сумма долга группы компаний WOG перед компаниями Group DF составляет более 460 млн долларов, сообщили в пресс-службе компании. При этом в пресс-службе заявили, что якобы ни Group DF, ни ее владелец, ни компании, входящие в Группу, не является акционерами компаний группы WOG прямо или косвенно, ни через любые другие аффилированные компании.

О других важных новостях

Южный вокзал в столице эвакуировали из-за сообщения о заминировании. Злоумышленник, сообщивший о минировании, требует 250 тисяч гривен за неактивацию взрывных устройств.

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов сообщил из неволи, что после прекращения длительной голодовки чувствует себя лучше.

С 1 ноября в Киеве на 17 основных магистралях возобновили ограничение скорости движения до 50 километров в час.

Остаток средств на едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составил 14,645 миллиарда гривен, что на 31,5% меньше показателя месяцем ранее.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям. А еще Германия поддержит продление экономических санкций, введенных Европейским Союзом против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.