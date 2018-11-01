ЦИК отложила выборы в двух теробщинах Донетчины из-за террористической угрозы

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Четверг, 1 ноября 2018, 22:36

Центральная избирательная комиссия Украины своим решением в четверг отложила выборы в двух объединенных территориальных общинах Донецкой области из-за угрозы терактов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ведомстве пояснили, что 18 октября получили письмо от Донецкой областной госадминистрации о невозможности обеспечить в связи с вооруженной агрессией России против Украины надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в двух территориальных общинах. Речь идет о Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборах в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области.

В связи с этим ОГА просила "до стабилизации ситуации" отсрочить выборы, запланированные на 23 декабря.

"Рассмотрев указанное письмо и другие документы, комиссия констатировала достаточность оснований для установления невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеупомянутых местных выборов", - отметили в ЦИК.

Украинская правда
Темы: виборы ЦИК Донбасс
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