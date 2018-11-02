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ООС: 20 обстрелов, один украинский военный погиб

Пятница, 2 ноября 2018, 06:52
ООС: 20 обстрелов, один украинский военный погиб

За прошедшие сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск 1 раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки  враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два получили ранения.

По данным разведки, 1 ноября  двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и еще четверо ранены.

С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции ООС вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

Темы: ООСбоевые действия
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