ООС: 20 обстрелов, один украинский военный погиб

За прошедшие сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск 1 раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два получили ранения.

По данным разведки, 1 ноября двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и еще четверо ранены.

С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции ООС вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.