Чубаров созывает делегатов Курултая крымскотатарского народа

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров созывает на 12 ноября конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва.

Соответствующее решение принято после заседания Особого совещания Меджлиса и консультаций с делегатами Курултая, сообщил Чубаров в Facebook.

Конференция делегатов Курултая состоится в Киеве.

Им предлагают обсудить и принять решения по ситуации в Крыму и задачам органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма Россией, а также выполнению постановления Курултая от 29 марта 2014 годы "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму".