Чубаров созывает делегатов Курултая крымскотатарского народа

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Пятница, 2 ноября 2018, 09:13

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров созывает на 12 ноября конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва.

Соответствующее решение принято после заседания Особого совещания Меджлиса и консультаций с делегатами Курултая, сообщил Чубаров в Facebook.

Конференция делегатов Курултая состоится в Киеве.

Им предлагают обсудить и принять решения по ситуации в Крыму и задачам органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма Россией, а также выполнению постановления Курултая от 29 марта 2014 годы "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму".

Темы: Меджлис крымские татары Крым
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