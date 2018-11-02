Чубаров созывает делегатов Курултая крымскотатарского народа
Пятница, 2 ноября 2018, 08:13
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров созывает на 12 ноября конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва.
Соответствующее решение принято после заседания Особого совещания Меджлиса и консультаций с делегатами Курултая, сообщил Чубаров в Facebook.
Конференция делегатов Курултая состоится в Киеве.
Им предлагают обсудить и принять решения по ситуации в Крыму и задачам органов национального самоуправления в условиях оккупации Крыма Россией, а также выполнению постановления Курултая от 29 марта 2014 годы "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму".