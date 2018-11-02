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Пуховики еще подождут: синоптики прогнозируют теплые выходные

Пятница, 2 ноября 2018, 08:39

В субботу в Украине будет тепло и без осадков, в воскресенье на севере и западе пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3 ноября на всей территории страны облачно с прояснениями, в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях прогнозируют дожди. Ночью на западе, севере, в центре и на юге +5-8, днем ​​+12-16, на востоке ночью 0+4, днем ​​до +13. 

 

4 ноября на западе и севере страны пройдут дожди, на остальной территории облачно с прояснениями. Температура воздуха на западе и севере ночью 5-9, днем ​​11-14 градусов тепла, в центре и на юге ночью 5-7, днем ​​до +14, на востоке от 0 до +4, днем ​​до +13. 

 

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, благодаря антициклону Yogi местами будут туманы и морось, но тепло.

"Листопад, по статистике, месяц с наименьшим количеством солнечных дней в году. Поэтому пока эту не самую лучшую метеообставину будет компенсировать теплый воздух. Воспользуйтесь теплом, пусть толстые пуховики, колготки 100 ден, здоровенные шапки и грубые ботинки еще понежатся в ваших шкафах перед зимнем тяжелым трудом", - написала синоптик в Facebook. 

Украинская правда 
Темы: погода
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