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Союз журналистов борется с "Укрпочтой" и просит власти помочь

Пятница, 2 ноября 2018, 10:17

Национальный союз журналистов Украины выразил недоверие гендиректору "Укрпочты" Игорю Смилянскому, считая, что он разрушает систему почтовой доставки прессы.

Союз призывает власти срочно создать рабочую группу из представителей президента, Кабмина, Верховной Рады и НСЖУ для реагирования на "критическую ситуацию с почтовой доставкой прессы" и выработки протекционистской политики в отношении украинского печатного информационного пространства.

Решение обратиться к руководству страны, чтобы защитить украинские печатные СМИ, оказавшиеся на грани выживания, секретариат НСЖУ принял на заседании 31 октября.

По его мнению, "грабительская политика и непартнерское отношение "Укрпочты" и существенный рост цены на газетную бумагу – основные факторы, которые приводят к уничтожению рынка печатной прессы в Украине".

"Многие газеты из-за несвоевременной доставки и постоянного повышения стоимости услуг почты теряют читателей, а также вынуждены сокращать объемы изданий", – говорится в сообщении.

 
nsju.org

Глава правления Издательского дома "Высокий Замок" Степан Курпиль отметил, что только в этом году почта дважды повышала цены на свои услуги, а многочисленные рабочие встречи с руководством предприятия не привели к компромиссу.

В мае НСЖУ просила правительство ввести мораторий на рост почтовых тарифов на доставку украинских газет. Однако ответа на обращение не получил.

Курпиль считает: "Так же на стороне "Укрпочты" стоит и Министерство инфраструктуры. Ситуацию издателей никто не понимает – ни государство, ни "Укрпочта". Уже сейчас сокращаются тиражи, некоторые газеты вынуждены уменьшать объемы издания".

Главный редактор газеты "Донбасс" Александр Бриж добавил: "В этом году наша газета прекратила деятельность: из-за действий почты – в том числе и несвоевременной доставки, тираж снизился с 32 тысяч до 1,5 тысячи экземпляров".

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко призвал государство стать "на сторону печатных СМИ".

По мнению Курпиля, нужно создать новые мощности для производства украинской бумаги.

Темы: СМИУкрпочтацены
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