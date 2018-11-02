МИД РФ заявляет, что Запад создает у Киева ощущение безнаказанности

В Кремле считают, что страны Запада "замалчивают вопрос о нарушениях прав человека в Украине".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Те страны, которые имеют в данном случае решающее влияние на поведение киевских властей, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека", – заявил Лавров.

По его мнению, страны Запада "поднимают вопрос о нарушениях прав человека только на конфиденциальных встречах с руководством Украины, не говоря об этом публично".

"В конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо, надеясь на то, что сила убеждения, сила влияния, экономические рычаги воздействия сработают", – заявил Лавров.

"Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности", – считает глава МИД РФ.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине неоднократно подчеркивала неудовлетворительную ситуацию с соблюдением прав человека в окупированном Россией Крыму.

Так по состоянию на сентябрь 2018 года, за время незаконной аннексии Крыма Россией там было зафиксировано 42 случая насильственного исчезновения людей. За это никто не понес наказание.