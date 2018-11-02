МИД РФ заявляет, что Запад создает у Киева ощущение безнаказанности

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Пятница, 2 ноября 2018, 12:01

В Кремле считают, что страны Запада "замалчивают вопрос о нарушениях прав человека в Украине".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Те страны, которые имеют в данном случае решающее влияние на поведение киевских властей, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека", – заявил Лавров.

По его мнению, страны Запада "поднимают вопрос о нарушениях прав человека только на конфиденциальных встречах с руководством Украины, не говоря об этом публично".

"В конфиденциальных беседах эти мысли доносятся до киевского руководства, и мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо, надеясь на то, что сила убеждения, сила влияния, экономические рычаги воздействия сработают", – заявил Лавров.

"Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности", – считает глава МИД РФ.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине неоднократно подчеркивала неудовлетворительную ситуацию с соблюдением прав человека в окупированном Россией Крыму.

Так по состоянию на сентябрь 2018 года, за время незаконной аннексии Крыма Россией там было зафиксировано 42 случая насильственного исчезновения людей. За это никто не понес наказание.

Темы: Росcия права человека
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