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СБУ молчит о деле судьи, которого "разоблачила" на финансировании терроризма

Пятница, 2 ноября 2018, 11:02

Служба безопасности отказывается сообщать подробности про уголовное производство и экс-судью, которого якобы разоблачила на финансировании терроризма.

Такой ответ СБУ отправила на запрос "Украинской правды".

В запросе говорилось, в частности, о том, объявлено ли ​​судьи подозрение, когда и по каким статьям, есть ли другие подозреваемые в производстве, когда оно было открыто и был ли наложен арест на какое-то имущество.

Также "Украинская правда" пыталась выяснить, о разоблачении какого именно экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда сообщала Служба безопасности: в каких годах он занимал указанную должность, работает ли судьей сейчас и фигурирует ли в деле скандальный судья Артур Емельянов, как сообщили УП источники в ведомстве.

"Запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом... в настоящее время разглашению не подлежит", – ответила СБУ.

12 октября ведомство заявило, что разоблачило на финансировании террористических организаций в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Фамилия судьи официально не называлась.

Однако источник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что речь идет именно о скандальном Артуре Емельянове.

После этого отстраненный судья подал против "Украинской правды" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от правосудия.

Его подозревают в коррупции и давления на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмОРДЛОсуд
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