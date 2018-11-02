СБУ молчит о деле судьи, которого "разоблачила" на финансировании терроризма

Служба безопасности отказывается сообщать подробности про уголовное производство и экс-судью, которого якобы разоблачила на финансировании терроризма.

Такой ответ СБУ отправила на запрос "Украинской правды".

В запросе говорилось, в частности, о том, объявлено ли ​​судьи подозрение, когда и по каким статьям, есть ли другие подозреваемые в производстве, когда оно было открыто и был ли наложен арест на какое-то имущество.

Также "Украинская правда" пыталась выяснить, о разоблачении какого именно экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда сообщала Служба безопасности: в каких годах он занимал указанную должность, работает ли судьей сейчас и фигурирует ли в деле скандальный судья Артур Емельянов, как сообщили УП источники в ведомстве.

"Запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом... в настоящее время разглашению не подлежит", – ответила СБУ.

12 октября ведомство заявило, что разоблачило на финансировании террористических организаций в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда. Фамилия судьи официально не называлась.

Однако источник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что речь идет именно о скандальном Артуре Емельянове.

После этого отстраненный судья подал против "Украинской правды" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от правосудия.

Его подозревают в коррупции и давления на судей.

Кроме того, Емельянов вместе с женой фигурирует в деле о "легализации доходов, полученных преступным путем".