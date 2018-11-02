СБУ поймала торговца оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские задержали в Мелитополе Запорожской области торговца оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что местный житель скупал оружие и боеприпасы для последующей перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов.

По данным ведомства, по месту работы на одном из СТО Мелитополя мужчина оборудовал подпольную "мастерскую" по переработке пневматического и травматического оружия в боевую.

Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов продажи боевых гранат, и задержали его на рабочем месте при попытке сбыта гранат Ф-1 и РГД-5.

"Во время проведения следственных действий в "цеху" и по месту жительства торговца правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами, пистолет, самодельный пистолет, большое количество патронов различного калибра и запчастей к оружию, незарегистрированное охотничье и холодное оружие, а также метамфетамин и почти полкилограмма марихуаны", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.