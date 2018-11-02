СБУ поймала торговца оружием

673 просмотра
Пятница, 2 ноября 2018, 13:04

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские задержали в Мелитополе Запорожской области торговца оружием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что местный житель скупал оружие и боеприпасы для последующей перепродажи, в частности, представителям криминальных кругов.

По данным ведомства, по месту работы на одном из СТО Мелитополя мужчина оборудовал подпольную "мастерскую" по переработке пневматического и травматического оружия в боевую.

Сообщается, что сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов продажи боевых гранат, и задержали его на рабочем месте при попытке сбыта гранат Ф-1 и РГД-5.

"Во время проведения следственных действий в "цеху" и по месту жительства торговца правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами, пистолет, самодельный пистолет, большое количество патронов различного калибра и запчастей к оружию, незарегистрированное охотничье и холодное оружие, а также метамфетамин и почти полкилограмма марихуаны", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Запорожская область СБУ оружие
powered by lun.ua
По теме
На Запорожье СБУ разоблачила чиновников, которые шпионили для РФ 13 октября 2018, 03:13
На Запорожье местного чиновника похитили в багажнике и избили - губернатор 6 октября 2018, 15:22
Азовское "золото", или Откуда берутся бычки в томате 27 сентября 2018, 06:00
Все новости
Главные новости
В Украине больше нет Московского патриархата – Константинополь
Песков: Освобождение Вышинского – не тема для обменов с Киевом
НБУ: Украинцы будут меньше ездить на заработки в Польшу
В Киеве на гранате подорвался 24-летний юноша
Все новости
Фото

15 фотографий Вильнюса после дождя

Лайфхаки

Как незабываемо провести Хэллоуин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів