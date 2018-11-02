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В Евросоюзе раскритиковали санкции России против Украины

Пятница, 2 ноября 2018, 13:06

В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины.

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострения ситуации, и которые подрывают поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", - отметили в ЕС.

Напомним, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.

Европейская правда

Темы: ЕСУкраинаРосcиясанкции
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