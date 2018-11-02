Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Матч "Шахтер" - "Динамо" будет усиленно охранять полиция

Пятница, 2 ноября 2018, 13:06

К охране общественного порядка во время матча "Шахтер" - "Динамо" 3 ноября в Харькове привлекут дополнительные силы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Ожидается, что игру посетят до 20 тысяч болельщиков.

Сообщается, что охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 2000 правоохранителей: 1300 работников Национальной полиции, а также дополнительные силы в составе курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих Нацгвардии.

Кроме того, правоохранители усилят патрулирование в центре города и прилегающей к стадиону территории.

Работники полиции призывают граждан соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.

Матч 14 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) состоится 3 ноября в 17:00 на стадионе "Металлист" в Харькове.

Украинская правда
Темы: футболХарьковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: