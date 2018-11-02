Матч "Шахтер" - "Динамо" будет усиленно охранять полиция

К охране общественного порядка во время матча "Шахтер" - "Динамо" 3 ноября в Харькове привлекут дополнительные силы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Ожидается, что игру посетят до 20 тысяч болельщиков.

Сообщается, что охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 2000 правоохранителей: 1300 работников Национальной полиции, а также дополнительные силы в составе курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащих Нацгвардии.

Кроме того, правоохранители усилят патрулирование в центре города и прилегающей к стадиону территории.

Работники полиции призывают граждан соблюдать закон и не нарушать общественный порядок.

Матч 14 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) состоится 3 ноября в 17:00 на стадионе "Металлист" в Харькове.