В Кубке Украины жребий свел "Динамо" и "Шахтер" уже в четвертьфинале
Пятница, 2 ноября 2018, 13:23
Жеребьевка определила пары 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2018/2019.
Церемония состоялась 2 ноября во Доме футбола, информирует сайт Федерации футбола Украины.
Среди восьми участников - шесть представителей Премьер-лиги и два - первой лиги.
Жребий распределил соперников следующим образом:
"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов)
"Днепр-1" (Днепр) - "Ворскла" (Полтава)
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
"Львов" (Львов) - "Заря" (Луганск)
Матчи этой стадии состоятся 3 апреля 2019 года (базовая дата).
В ФФУ напоминают, что все стадии Кубка Украины состоят из одного матча.
Украинская правда