В Кубке Украины жребий свел "Динамо" и "Шахтер" уже в четвертьфинале

Жеребьевка определила пары 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2018/2019.

Церемония состоялась 2 ноября во Доме футбола, информирует сайт Федерации футбола Украины.

Среди восьми участников - шесть представителей Премьер-лиги и два - первой лиги.

Жребий распределил соперников следующим образом:

"Ингулец" (Петрово) - "Карпаты" (Львов)

"Днепр-1" (Днепр) - "Ворскла" (Полтава)

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

"Львов" (Львов) - "Заря" (Луганск)

Матчи этой стадии состоятся 3 апреля 2019 года (базовая дата).

В ФФУ напоминают, что все стадии Кубка Украины состоят из одного матча.