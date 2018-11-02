Под санкции РФ попал аполитичный белорус, работавший на заводе Порошенко

Россия 1 ноября ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины — в черном списке оказался уроженец Беларуси Александр Василько, который когда-то работал на предприятии Петра Порошенко.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.BY.

35-летний Василько в 2013 году занял пост гендиректора Днепровского крахмало-паточного комбината, который принадлежал нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Там он проработал 3 года.

Также возглавлял компанию Carlsberg Ukraine во Львове.

По словам Василько, новость о включении его в санкционный список Кремля стала для него полной неожиданностью.

"Для меня это загадка. Какое-то странное решение, которое ничем не обосновано. Список выглядит нелогичным. Единственное предположение — я работал генеральным директором на одном из предприятий Петра Алексеевича (Порошенко – ред.). Но я абсолютно аполитичный человек. Не имел никакого отношения к политике. Выполнял функции нанятого топ-менеджера. Более того, уже там не работаю почти два года", - говорит мужчина.

Отметим, что ни Петра Порошенко, ни Днепровского крахмало-паточного комбината в санкционном списке нет.

Василько сказал, что не очень переживает по поводу санкций и обжаловать их не собирается.

"У меня нет никаких активов в России, поэтому, я думаю, нет смысла тратить время и деньги на суд", — отметил он.

Сообщается, что сейчас белорус живет и работает на родине, но вскоре собирается вернуться в Украину.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.

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