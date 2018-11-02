Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет

В течение суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным военных, днем ​​противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Широкино.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено ", - добавили в пресс-центре.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.