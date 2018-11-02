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Нардепы из "Оппоблока" защищают в КС от санкций каналы NewsOne и 112

Пятница, 2 ноября 2018, 18:10
Нардепы из Оппоблока защищают в КС от санкций каналы NewsOne и 112

Группа из 49 депутатов, которые являются представителями преимущественно "Оппозиционного блока", обратилась в Конституционный Суд с целью признать неконституционным обращение Верховной Рады к СНБО о введении санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда Украины.

"2 ноября 2018 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 4 октября 2018 года № 2589-VIII", - отметили в КСУ.

Речь идет о постановлении ВР, которым народные избранники рекомендовали СНБО ввести санкции против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы NewsOne и "112 Украина".

Нардепы в представлении отмечают, что, по их мнению, постановление является неконституционным, поскольку в парламентом оно было принято с нарушением процедуры, кроме того, депутат Нестор Шуфрич зафиксировал факт неличного голосования народными избранниками.

"Парламент, приняв постановление, вышел за пределы своих полномочий", - говорится в документе.

Среди подписантов представления указаны, в частности, такие представители "Оппозиционного блока" как Юрий Бойко, Александр Вилкул, Татьяна Бахтеева, Нестор Шуфрич, Дмитрий и Михаил Добкины, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Игорь Шурма и Вадим Новинский.

Кроме того, под документом стоит подпись члена фракции "ВО "Батькивщина" Александра Абдуллина.

Депутаты просят КС рассмотреть их представления в течение 30 дней.

В апреле 2018 года 99% собственности канала "112 Украина" перешли швейцарской фирме АО "Плирофориес АГ", которой владеет гражданин Германии Эдуард Катц. По данным "Схем", новый менеджмент канала тесно связан с политической силой Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина и имеет пророссийские позиции.

В конце августа Медведчук стал первым гостем новой программы на 112-м "Большое интервью с большим политиком".

29 августа экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne". С 3 сентября он регулирует информационную политику канала, судя по словам депутата Евгения Мураева.

Украинская правда
Темы: санкцииСМИсудОппозиционный блок
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