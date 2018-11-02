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Порошенко вскоре встретится с Варфоломеем - Луценко

Пятница, 2 ноября 2018, 20:33
Порошенко вскоре встретится с Варфоломеем - Луценко

Президент Украины Петр Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего визита в Турцию.

Об этом рассказала представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает "Интерфакс-Украина".  

"Он (Порошенко - ред) заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по томосу, уже объявленную", - сказала Луценко в пятницу вечером.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 3 ноября посетит с официальным визитом Турцию. Там он примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Украина.

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата 29 октября принял решение о молитве за Вселенского патриарха Варфоломея как предстоятеля православных церквей.

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Темы: ПорошенкоТурциятомос
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